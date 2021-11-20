В сборной России назвали семь лыжников, которые поедут на Кубок мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги индивидуальных гонок классикой на отборочных стартах сборной России в Муонио (Финляндия).

«Два лучших классиста, среди отобранных сегодня — Семиков и Белов, — цитирует Бородавко «Чемпионат». — Они выполнили норматив. Осталось еще одно место, которое определится у мужчин завтра. У девушек все так же определится завтра. У них всё будет считаться по сумме времени. Из мужчин на Кубок мира поедут: Большунов, Червоткин, Якимушкин и Мальцев.

Это точно. Ларьков поедет по личной квоте. Повторюсь, что сегодня к ним добавились Семиков и Белов. Сегодня были очень плотные результаты. Если смотреть разницу, борьба за путёвки была. Разница между Семиковым и Устюговым была около двух секунд. Среди четырёх человек разница прыгала в трех секундах. Помимо Семикова и Белова, в норматив уложились Большунов и Устюгов".

Сегодня, 20 ноября, россиянин Алексей Червоткин занял второе место в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем в рамках контрольных стартов сборной России в Муонио (Финляндия).

Третьим стал Иван Якимушкин. На четвертой строчке гонку закончил Илья Семиков (+42,9). Пятое место разделили Евгений Белов и Александр Большунов.

Первое место занял финн Ийво Нисканен.