Бородавко считает, что у Непряевой хорошие перспективы в многодневке

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал третье место Натальи Непряевой в гонке с раздельным стартом на первом этапе «Тур де Ски».

«Непряева бежала сзади, имела полную информацию, расклад, но, к сожалению, смогла навязать борьбу только за третье место, — приводит слова Бородавко ТАСС. — Но все равно это хороший шаг вперед с хорошими перспективами».

Тренер также отметил выступления Юлии Ступак и Татьяны Сориной.

«Хорошо работали Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Все старались показать хороший результат. Проигрыш небольшой, они серьезно продвинулись в зачете «Тур де Ски». Как говорится, «Тур де Ски» только начинается», — сказал он.

Победу в гонке одержала финка Кертту Нисканен. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон.

В топ-10 также попали россиянки Юлия Ступак (7-е место) и Татьяна Сорина (8-е место).