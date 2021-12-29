Юлия Ступак снялась с многодневной гонки «Тур де Ски»

Российская лыжница Юлия Ступак завершила выступление на многодневной гонке «Тур де Ски».

«Решение было принято давно, даже слишком давно — еще после прошлого «Тура» я для себя решила, что в этом сезоне это будет тот старт, на который я не ориентируюсь», — приводит слова лыжницы matchtv.ru.

Ранее в классической гонке на 10 км с раздельным стартом на «Тур де Ски» 26-летняя Ступак заняла седьмое место.