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Бородавко прокомментировал третье место Непряевой в разделке на первом этапе «Тур де Ски»

17:05
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал третье место Натальи Непряевой в гонке с раздельным стартом на первом этапе «Тур де Ски».

«Третье место Непряевой — это хороший и мотивированный результат, — приводит слова Бородавко «Чемпионат». — Непряева шла в дальних номерах, полностью контролировала ход гонки. Наталья очень здорово финишировала: сильно прибавила и отыграла тот гандикап, который у нее был. Она прошла всю гонку по нарастающей, увеличивая скорость. Просто вырвала на финише бронзу».

По словам тренера, очень хорошую борьбу показали Юлия Ступак и Татьяна Сорина.

«Три россиянки в десятке — это очень хороший результат, который позволяет надеяться на лучшие результаты в будущем», — сказал он.

Победу в гонке одержала финка Кертту Нисканен. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон.

В топ-10 также попали россиянки Юлия Ступак (7-е место) и Татьяна Сорина (8-е место).

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/skiing/news-4560971-trener-sbornoj-rossii-ocenil-bronzu-natali-nepryaevoj-v-razdelke-na-2-m-etape-tur-de-ski.html

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Карен Саркисян все материалы автора
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