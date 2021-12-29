Бородавко прокомментировал третье место Непряевой в разделке на первом этапе «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал третье место Натальи Непряевой в гонке с раздельным стартом на первом этапе «Тур де Ски».

«Третье место Непряевой — это хороший и мотивированный результат, — приводит слова Бородавко «Чемпионат». — Непряева шла в дальних номерах, полностью контролировала ход гонки. Наталья очень здорово финишировала: сильно прибавила и отыграла тот гандикап, который у нее был. Она прошла всю гонку по нарастающей, увеличивая скорость. Просто вырвала на финише бронзу».

По словам тренера, очень хорошую борьбу показали Юлия Ступак и Татьяна Сорина.

«Три россиянки в десятке — это очень хороший результат, который позволяет надеяться на лучшие результаты в будущем», — сказал он.

Победу в гонке одержала финка Кертту Нисканен. Второе место заняла шведка Эбба Андерссон.

В топ-10 также попали россиянки Юлия Ступак (7-е место) и Татьяна Сорина (8-е место).