Губерниев: «Непряева выделяется на фоне всей женской команды, поздравляю ее с бронзой!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на бронзу лыжницы Натальи Непряевой в индивидуальной гонке на этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).

«Бронза — лучший результат в личной гонке у наших лыжниц. Непряева старалась, долго ждала этой медали и достигла ее. Я очень рад за нее! Сейчас Наташа выделяется на фоне всей команды. Надеюсь, что она подойдет к Олимпиаде в шикарной форме и поборется там за медали. Поскольку готовность женщин пока вызывает вопросы, тем ценнее для нас эта бронзовая награда. Очень верю, что Непряева продолжит нас радовать своими прекрасными результатами. Она большая молодец, поздравляю ее!», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Первой в гонке стала финка Кертту Нисканен (27:04.0), а серебро завоевала шведка Эбба Андерссон (+18.2).