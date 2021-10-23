Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина.

«Вячеслав Петрович — это целая эпоха. Человек, на примере которого выросло ни одно поколение лыжников. Он своим трудом, спортивным подвигом и жизненным путем направлял молодых спортсменов. Я и сам вырос на его примере. У меня висел портрет бегущего Веденина. Многие ложились и просыпались вместе с ним, это выдающийся человек. Мы его помним, любим, это действительно трагическая потеря. Такие люди — эпоха не только в спорте, но вообще в жизни. Многие его слова, воспитание людей Ведениным, его тренерские навыки, оставили только положительные воспоминания и самые лучшие слова» — сказал Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой.

Вячеслав Веденин умер в пятницу, 22 октября, в возрасте 80 лет после болезни.