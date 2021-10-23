Легенда ушла из жизни на 81-м году жизни.

22 октября не стало гениального лыжника Вячеслава Веденина. Это невосполнимая потеря для нашего спорта. Вокруг его великой спортивной карьеры огромное количество мифов. И разобраться, где правда, а где выдумка, уже не представляется возможным. Двукратный олимпийский чемпион дал несколько потрясающих интервью, например, в «Разговоре по пятницам». Но сколько же историй так и остались нерассказанными...

Открытие Олимпиады в Саппоро. Вячеслав Веденин — знаменосец сборной СССР. Фото —

«Дахусим»

Бегай Вячеслав Петрович в эпоху соцсетей, был бы абсолютной суперзвездой. Его лыжная карьера — сплошные приключения. Что ни турнир — история. А то и несколько. Вкупе с природной простотой это делало его особенным в любой точке мира.

В 1960-х Веденин стал идолом для эпатажного миллионера из Швеции. Тот ездил за ним по всем стартам, как фанаты «Ласкового мая» за Шатуновым по России в 1990-х. Именно Вячеслав нес флаг страны на Олимпиаде-1972 и, вопреки общепринятому этикету, не стал преклонять его возле ложи императора. Все ждали скандала. Однако император, увидев потом две фантастические победы спортсмена на лыжне, оттаял. И пожелал сам наградить наглеца. Да еще вручил подарок от себя лично.

Для кого-то это могло бы стать самым ярким событием жизни. Для Веденина все было в рамках нормы. Его нормы.

Он с самого детства получил такую закалку, что напугать его чем-либо было невозможно. Отца не видел — тот погиб под Смоленском в 1942-м. С алкоголем познакомился раньше, чем с алфавитом. В детстве лежал в палате смертников с людьми, у которых последняя стадия туберкулеза. Пережил. И вырос со стальным характером.

Обыграть Веденина на трассе было возможно. Но сломить дух — нет. На ЧМ-70 ему насыпали порошок прямо на трассу. Как только проехал — засыпали снегом. Вячеслав доезжал на одних руках, стер ладони в кровь. Стал вторым. Но самая легендарная гонка с его участием — эстафета на Олимпиаде-72. Последний этап. Отставание от норвежцев — минута. По идее, это без шансов. Однако Веденин за счет хитрости, тактики и морально-волевых достал главных соперников. И финишировал первым. Хотя сам далеко не сразу это понял — был в бессознательном состоянии.

Днями ранее он выиграл 30 км с вошедшим в историю «Дахусим». Так японцы перевели волшебное заклинание спортсмена, когда перед стартом сообщили ему, что намечается пурга.

Победа советских лыжников в эстафете в Саппоро-72. Фото —

Врачи хотели ампутировать руку

Веденин был жемчужиной мирового спорта. С его способностью попадать в истории Вячеслав мог бы стать Конором Макгрегором того времени, вот только популярность его совсем не прельщала. Скорее, он бежал от нее. Со временем переехал в родную деревню под Тулой. Там же просил его похоронить.

В последние годы Вячеслав Петрович боролся с болезнью, но при этом сохранял оптимизм и чувства юмора. Одно из последних его интервью:

— Месяц в местной больничке провалялся. Правая рука не разгибалась, врачи сказали, надо ампутировать. Я понял, что пора валить. Друзья рекомендовали мануальщика — он меня на ноги поставил. Если сначала кулак не разгибался, то сейчас этой рукой и гантели поднимаю, и ведро с водой таскаю. А главное — снова на лыжах кататься могу!

Великого Вячеслава Веденина больше нет с нами. Но если на Олимпийских играх в Пекине лыжная российская сборная сумеет победить, героически подвинув с первого места норвежцев, он наверняка улыбнется откуда-то сверху. Потому что этот человек как никто знает толк в спортивных подвигах.