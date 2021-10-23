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Резцова: «Веденин всегда был наставником для всех спортсменов»

13:11
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала «СЭ» новость о смерти легендарного советского лыжника Вячеслава Веденина. Он скончался на 81-м году жизни.

«Очень-очень тяжело, но пожил. Человек пожил. Это мой наставник. Царство ему небесное. Вячеслав Петрович — это великий тренер. Он мне ничего не сделал большого, поэтому не могу рассказать какую-то особую историю с ним, запомнившуюся мне. Для меня он чисто тренер, Веденин всегда был наставником для всех спортсменов. Я его очень люблю и уважаю», — сказала Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Веденин дважды побеждал на чемпионатах мира и Олимпийских играх, став одним из главных героев Саппоро-1972.

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Сергей Федоров все материалы автора
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