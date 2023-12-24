Большунов стал победителем скиатлона на четвертом этапе Кубка России
Представляющий Архангельскую область Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на 30 км на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/24.
Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 13,1 секунды.
Второе место занял Илья Семиков (+4,9). Тройку призеров замкнул Савелий Коростелев (+7,7).
Лыжные гонки. Кубок России, четвертый этап. Кирово-Чепецк
Скиатлон 15+15 км. Мужчины
1. Александр Большунов — 1:13.13,1.
2. Илья Семиков — +4,9.
3. Савелий Коростелев — +7,7.
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