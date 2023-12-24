Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 16:25

Бородавко — о 12-й подряд победе Большунова в сезоне: «Все стараются его обыграть, но он хочет больше выиграть гонку»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» первое место Александра Большунова в скиатлоне на 30 км на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/24. Эта победа стала для 26-летнего спортсмена двенадцатой подряд в сезоне.

«Александр сказал, что все стараются его обыграть, но он хочет больше выиграть гонку. Думаю, что секрет успеха кроется в трудолюбии, таланте и мотивации. Все эти аспекты в совокупности влияют на результат Большунова, они позволяют ему выигрывать двенадцать гонок подряд в этом сезоне», — сказал Бородавко «СЭ».

Большунов преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 13,1 секунды. Второе место занял Илья Семиков (+4,9). Тройку призеров замкнул Савелий Коростелев (+7,7).

Александр Большунов
Илья Семиков
Савелий Коростелев
Юрий Бородавко
0
Читайте также
Защитник «Зенита» Роберт Ренан может перейти в «Реал»
Александр Большунов одержал 12-ю победу на Кубке России по лыжным гонкам
Ученые благодаря обезьянам нашли древнее царство Пунт
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
США расширили притязания на континентальный шельф в Арктике
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов стал победителем скиатлона на четвертом этапе Кубка России

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости