Большунов об Устюгове: «Сначала мешки сделали его олимпийским чемпионом, а теперь обыграли»

Большунов резко ответил Устюгову после победы в гонке на 15 км свободным стилем на третьем этапе Кубка России

Трехкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов раскритиковал Сергея Устюгова, который после победы в коньковом спринте на 3-м этапе Кубка России сказал, что может называть членов сборной России «мешками».

Сегодня, 11 декабря, Устюгов занял 7-е место в коньковой «разделке».

«Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли. Все отлично. Гонка прошла здорово», — сказал Большунов «Чемпионату».

Он также добавил, что не позволил бы себе высказываться, как Устюгов, отметив, что его задевают результаты лыжников сборной.

«К этому старту он, похоже, готовился лучше, чем к Олимпийским играм и к чемпионатам мира, потому что там он был никакой. А теперь его задели слова, и он решил подготовиться именно к этому старту», — добавил он.