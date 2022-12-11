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Лыжные гонки

11 декабря, 13:52

Большунов об Устюгове: «Сначала мешки сделали его олимпийским чемпионом, а теперь обыграли»

Большунов резко ответил Устюгову после победы в гонке на 15 км свободным стилем на третьем этапе Кубка России
Виктория Кравченко
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Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов раскритиковал Сергея Устюгова, который после победы в коньковом спринте на 3-м этапе Кубка России сказал, что может называть членов сборной России «мешками».

Сегодня, 11 декабря, Устюгов занял 7-е место в коньковой «разделке».

«Ну что, мешки сегодня обыграли олимпийского чемпиона? Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли. Все отлично. Гонка прошла здорово», — сказал Большунов «Чемпионату».

Он также добавил, что не позволил бы себе высказываться, как Устюгов, отметив, что его задевают результаты лыжников сборной.

«К этому старту он, похоже, готовился лучше, чем к Олимпийским играм и к чемпионатам мира, потому что там он был никакой. А теперь его задели слова, и он решил подготовиться именно к этому старту», — добавил он.

Во вторник, 13 декабря пройдут гонки преследования у мужчин (15 км) и женщин (10 км).

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-4924363-bolshunov-ustyugov-k-kubku-rossii-gotovilsya-luchshe-chem-k-olimpiade-tam-on-byl-nikakoj.html
Александр Большунов
Сергей Устюгов
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