Губерниев считает, что Большунов жестко ответил Устюгову: «Вспоминать Олимпиаду в этой ситуации вообще некрасиво»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» высказывание российского лыжника Александра Большунова о Сергее Устюгове, который после победы в коньковом спринте на 3-м этапе Кубка России сказал, что может называть членов сборной России «мешками».

В воскресенье, 11 декабря Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем с раздельным стартом, после чего заявил: «Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».

«Давайте по порядку. Устюгов победил, назвал их «мешками». Мне кажется, шутка так себе, но в любом случае они показали, что они никакие не «мешки» — обыграли Устюгова. Здесь важно другое. Я считаю, что Саша жестковато ответил, и вспоминать Олимпиаду в этой ситуации вообще некрасиво, потому что выигрывает команда, а не один Большунов в эстафете. Если идти дальше, то где был бы Большунов, например, с его большими медалями в Пхенчхане, куда Устюгов вообще не поехал. И не поехал справедливо, как мы помним, вместе с группой российских спортсменов. И во многом благодаря отсутствию Устюгова Большунов тогда раскрылся. Мне кажется, что это очень некрасиво со стороны Александра вспоминать Олимпиаду. Сегодня ты «мешок», завтра ты не «мешок». Если бы меня назвали «мешком», я бы всех победил и сказал: «Сами вы мешки», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев считает, что подобные ситуации происходят из-за отсутствия телевизионных трансляций.

«Но здесь важно другое, что в отсутствие телевизионных трансляций сейчас выходит эпистолярный жанр, шуточки, скоро оскорбления появятся. Гонки никто не видит вообще. Всех это устраивает: Устюгова, Большунова, Вяльбе, Сорина — всех-всех-всех вышников. И дальше никто не будет видеть, пока такая ситуация. Поэтому мы сначала узнавали про туалеты, потом про «мешки», будем обсуждать туалеты, «мешки» и дальше еще что-нибудь будем обсуждать. Но только не гонки. А как гонки обсуждать, когда мы их не видим? Поэтому это только начало скатывания лыж в пропасть, как мне кажется, и ситуация не изменится», — добавил Губерниев корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Во вторник, 13 декабря в рамках третьего этапа Кубка России в Чусовом пройдут гонки преследования у мужчин (15 км) и женщин (10 км).