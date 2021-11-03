Большунов не примет участие в первых стартах FIS в Финляндии
12:11
Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов не примет участия на турнире категории FIS, который пройдет в Финляндии с 12 по 14 ноября.
«Кто будет принимать участие на стартах в Муонио, будем смотреть по состоянию. Но можно сказать точно: Саша Большунов стартовать в Финляндии не будет», — рассказал старший тренер национальной команды Юрий Бородавко «Чемпионату».
Напомним, Александр Большунов в октябре перенес операцию на челюсти. Необходимость в хирургическом вмешательстве возникла из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/skiing/news-4502283-aleksandr-bolshunov-ne-primet-uchastie-v-pervyh-startah-fis-v-finlyandii.html
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