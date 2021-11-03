Четырехкратный олимпийский чемпион Колонья завершит карьеру после этого сезона
Четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам швейцарец Дарио Колонья заявил, что завершит карьеру по окончании сезона.
«Я решил завершить карьеру по окончании этого сезона. Я хотел бы сообщить о своем решении до начала сезона, чтобы я мог очистить голову и сосредоточиться на тренировках на 100 процентов. Скоро будут мои четвертые зимние Олимпийские игры, и я хочу снова на них выстрелить», — цитирует спортсмена Федерация лыжных гонок Швейцарии.
Колонья завоевал четыре золотые медали Олимпийских игр — в гонке на 15 км свободным стилем в Ванкувере-2010, скиатлоне и гонке на 15 км классическим стилем в Сочи-2014, а также на дистанции 15 км классическим стилем в Пхенчхане-2018.
35-летний Колонья также является четырехкратным обладателем «Большого хрустального глобуса» (2009, 2011, 2012 и 2015) и чемпионом мира-2013 в скиатлоне.
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