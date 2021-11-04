Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Лыжница Степанова объяснила свои слова о Бородавко, который заявил о лишнем весе у Непряевой

11:55

Российская лыжница, чемпионка мира среди юниоров Вероника Степанова объяснила, почему встала на защиту тренера сборной России Юрия Бородавко, который заявил о лишнем весе у Натальи Непряевой.

«Не мне судить о словах Бородавко, но люди не понимают, что у нас другой менталитет. То, что вызывает споры в Европе, не вызывает споры у нас. Каждый тренер идеально знает своих спортсменов и понимает, что для них хорошо, а что нет. Многие журналисты и болельщики не понимают, что об этом можно говорить на публике, но в России это обычное дело. У нас проблемы с весом — не табу. Для меня Бородавко остается одним из лучших тренеров в мире, я полностью поддерживаю его. Он — откровенный человек, который никогда ничего не говорит за спиной спортсменов», — приводит Ski-Nordique слова Степановой.

Ранее Бородавко заявил, что для хорошего выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине Непряевой нужно сбросить вес.

Дополнительная информация:

https://www.ski-nordique.net/chez-nous-les-problemes-de-poids-ne-sont-pas-tabous.6419763-72348.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Электронные сигареты и табак: одинаковые убийцы организма
Германия за сутки установила рекорд по числу новых случаев COVID-19
0