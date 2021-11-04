Лыжница Степанова объяснила свои слова о Бородавко, который заявил о лишнем весе у Непряевой

Российская лыжница, чемпионка мира среди юниоров Вероника Степанова объяснила, почему встала на защиту тренера сборной России Юрия Бородавко, который заявил о лишнем весе у Натальи Непряевой.

«Не мне судить о словах Бородавко, но люди не понимают, что у нас другой менталитет. То, что вызывает споры в Европе, не вызывает споры у нас. Каждый тренер идеально знает своих спортсменов и понимает, что для них хорошо, а что нет. Многие журналисты и болельщики не понимают, что об этом можно говорить на публике, но в России это обычное дело. У нас проблемы с весом — не табу. Для меня Бородавко остается одним из лучших тренеров в мире, я полностью поддерживаю его. Он — откровенный человек, который никогда ничего не говорит за спиной спортсменов», — приводит Ski-Nordique слова Степановой.

Ранее Бородавко заявил, что для хорошего выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине Непряевой нужно сбросить вес.