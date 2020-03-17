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Большунов лишился церемонии вручения «Большого хрустального глобуса». Но без трофея не остался

21:54
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Победитель общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/20 россиянин Александр Большунов в Instagram опубликовал фотографию с самодельным «Большим хрустальным глобусом».

— Наконец-то он у меня, — подписал фото спортсмен.

Большунов досрочно выиграл общий зачет, после того как были отменены финальные этапы Кубка мира в Северной Америке. Из-за пандемии коронавируса церемония вручения главного приза также не состоялась.

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