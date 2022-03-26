Большунов и Терентьев прошли в финал спринта на чемпионате России, Ретивых вылетел в полуфинале

В Сыктывкаре состоялись полуфинальные спринтерские забеги свободным стилем у мужчин в рамках чемпионата России по лыжным гонкам.

В первом забеге победу одержал Александр Большунов, вторым финишировал Денис Филимонов. Во второй гонке выиграл Александр Терентьев, а Федор Назаров занял вторую строчку. Все четверо лыжников вышли в финал напрямую.

В качестве лаки-лузеров в финал попали Иван Якимушкин и Сергей Забалуев, которые финишировали третьим и четвертым в первом забеге.

Финал у мужчин пройдет сразу после финальной гонки у женщин.