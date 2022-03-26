Непряева выиграла золото в спринте свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам
Наталья Непряева выиграла золото в спринте свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.
В финальном забеге Непряева преодолела дистанцию за 2 минуты и 57,5 секунды. 26-летняя лыжница стала чемпионкой России в пятый раз в карьере.
Серебряным призером стала Анастасия Фалеева (отставание +1,1 секунды), бронза — у Анны Грухвиной (+1,9).
Наталья Матвеева заняла четвертое место, Наталья Мекрюкова стала пятой, а Екатерина Мегедь финишировала шестой.
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