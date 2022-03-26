Непряева и Матвеева вышли в финал спринта на чемпионате России

Состоялись полуфинальные забеги в спринте свободным стилем у женщин на чемпионате России в Сыктывкаре.

В первом забеге в двойку лучших вошли Анна Грухвина и Анастасия Фалеева. Во втором забеге на первой строчке финишировала Наталья Непряева, второй стала Наталья Матвеева. Эти спортсменки вышли в финал напрямую.

Наталья Мекрюкова и Екатерина Мегедь вышли в финал благодаря тому, что показали самое быстрое время среди лыжниц, не квалифицировавшихся в финальную гонку напрямую.

Женский финал пройдет сразу после завершения полуфиналов у мужчин.