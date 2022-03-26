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Сегодня, 13:44

Непряева и Матвеева вышли в финал спринта на чемпионате России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Состоялись полуфинальные забеги в спринте свободным стилем у женщин на чемпионате России в Сыктывкаре.

В первом забеге в двойку лучших вошли Анна Грухвина и Анастасия Фалеева. Во втором забеге на первой строчке финишировала Наталья Непряева, второй стала Наталья Матвеева. Эти спортсменки вышли в финал напрямую.

Наталья Мекрюкова и Екатерина Мегедь вышли в финал благодаря тому, что показали самое быстрое время среди лыжниц, не квалифицировавшихся в финальную гонку напрямую.

Женский финал пройдет сразу после завершения полуфиналов у мужчин.

Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Матвеева
Наталья Непряева
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Большунов, Терентьев и Ретивых вышли в полуфинал спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Большунов и Терентьев прошли в финал спринта на чемпионате России, Ретивых вылетел в полуфинале
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