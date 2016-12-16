16:48 16 декабря | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Александр Легков: "Я чист. Доклад Макларена не будет иметь последствий для меня"

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Российский лыжник Александр Легков подчеркнул, что никогда не употреблял допинг. По его словам, опубликование второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена не будет иметь для него каких-либо последствий. В документе, опубликованном 9 декабря, утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

- Все то же самое было в первом докладе, это не новая информация, - приводит Sport Bladet слова Легкова. - Я уже разговаривал с представителями FIS летом. Думаю, они все перепроверили. Надеюсь, они примут правильное решение. На меня оказывают давление, но я знаю правду. Я ничего не боюсь. Я чист. Для меня не будет никаких последствий.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (4)
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fedor pavlovitsh

Каждый спортсмен вправе обратиться с заявлением как минимум в правоохранительные органы, или - суд в связи необоснованным подозрением в применении допинга и его дискредитации. При этом, потребовать компенсацию. Тогда Макларен и Родченков обязаны будут представить доказательства. Если нет, суд обяжет компенсировать моральный вред. Необходимо реагировать моментально. ПРОШУ КАЖДОГО СПОРТСМЕНА НЕОБОСНОВАННО ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УПОТРЕБЛЕНИИ ДОПИНГА ОБРАТИТЬСЯ НА УКАЗАННЫХ ЛИЦ В СУД И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ С ЦЕЛЬЮ ПРИТВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЫЕННОСТИ МАКЛАРЕНА. РАДЧЕНКОВА и ДРУГИХ В СВЯЗИ С ДИСКРЕДИТАЦИЕЙ, ОБВИНЕНИЕМ В СОУЧАСТИИ В МОШЕННИЧЕСТВЕ, УМЫШЛЕННЫМ СОЗДАНИЕМ НЕГАТИВНОГО ИМИДЖА СПОРТСМЕНОВ РОССИИ (похоже на работу западных спецслужб). За слова свои надо отвечать и пусть рассудит суд, кто прав, а кто виноват. Интересно знать, чем занимаются юристы наших Федераций и Следственный комитет РФ.

18:59 16 декабря

Max2015

"придурка Легкова" спасли?

18:21 16 декабря

Slim Taller

Если уж Легков считает себя чистым,то про других и говорить нечего.Скоро эти чистые атлеты будут соревноваться только сами с собой.К остальным их просто не пустят.

17:27 16 декабря

Тропическая гемангиома Мовсисяна

надеюсь Александр в курсе, что Родченков назвал его "бараном", а если еще добавить ложные обвинения в допинге то к клевете добавляется защита чести и репутации))) две статьи че)))

17:09 16 декабря

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