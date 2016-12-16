Александр Легков: "Я чист. Доклад Макларена не будет иметь последствий для меня"

Российский лыжник Александр Легков подчеркнул, что никогда не употреблял допинг. По его словам, опубликование второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена не будет иметь для него каких-либо последствий. В документе, опубликованном 9 декабря, утверждается, что более 1000 российских спортсменов принимали участие в махинациях с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014.

- Все то же самое было в первом докладе, это не новая информация, - приводит Sport Bladet слова Легкова. - Я уже разговаривал с представителями FIS летом. Думаю, они все перепроверили. Надеюсь, они примут правильное решение. На меня оказывают давление, но я знаю правду. Я ничего не боюсь. Я чист. Для меня не будет никаких последствий.