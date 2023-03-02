Большунов — на слова Дзюбы и депрессии: «Я бы не стал ходить к психологу. Мне это не нужно»

Лучший российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в интервью «СЭ» сказал, что не стал бы обращаться к помощи психолога.

— В интервью Артем Дзюба сказал, что не признает слово «депрессия». У тебя к этому какое отношение? Бывали ли в карьере похожие состояния?

— Бывают разные настроения, и у меня плохое настроение бывает после не очень хороших результатов. Но оно в первые минуты, можно сказать, но потом ты это забываешь, на следующий день просыпаешься и по-новому все. И так же я отношусь к результатам, когда выигрываю. Твоя победа заканчивается минутой и секундой, когда ты финишировал. И дальше все по-новому. Это мой принцип. Это правильный подход, мне кажется.

— Ты в теории допускаешь, что пошел бы к психологу, подобным специалистам?

— Нет, нет. Мне это не нужно.