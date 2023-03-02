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Сегодня, 15:15

Бородавко высказался о возможности возвращения Крамера в сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал возможность возвращения в национальную команду немецкого тренера Маркуса Крамера.

«Очень жаль, что так получилось с Маркусом, но так на тот момент сложились обстоятельства. Крамера мы не убирали, это стечение обстоятельств, которые мы не могли предотвратить. Ступак можно понять. Можно ли вернуть Маркуса к работе в сборной России? Этот вопрос нужно задать руководству олимпийского комитета. Будет ли у нас сейчас работать схема поддержки зарубежных тренеров, пока никто не знает», — приводит слова Бородавко Sport24.

Крамер работал в национальной команде России с 2015 года. Прошлой весной он покинул сборную. В четверг олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак призналась, что не представляет своей карьеры без Крамера.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-03-02-borodavko-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-vozvrashcheniya-kramera-v-sbornuyu-rossii
Маркус Крамер
Юрий Бородавко
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