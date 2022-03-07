Александр Большунов прокомментировал внимание болельщиков к нему после Олимпиады

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, что от внимания болельщиков устает иногда сильнее, чем от гонки.

«Если смотреть по времени, то я реально делал это намного дольше, чем бежал. Раза в два, а может, и в три. Очень много болельщиков и спортсменов подходили. Причем началось все за два дня до марафона — как только я приехал в Демино. Стараюсь каждому уделить хотя бы немного внимания. И в воскресенье сделал это по полной. Уходил со стадиона, когда уже не осталось желающих подойти ко мне. Сейчас сил нет совсем. Устал гораздо сильнее, чем после гонки», — рассказал Большунов.

Большунов в воскресенье, 6 марта, победил в Деминском лыжном марафоне свободным стилем на 50 км. Сегодня, 7 марта, он выиграл гонку на 25 км.

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