Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:37

Большунов считает, что неправильно было российским лыжникам запрещать участвовать в Холмеколенском марафоне

Владимир Иванов
Обозреватель

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал «СЭ» тот факт, что он победил в марафоне в Деминском марафоне, а не в Холмеколенском.

«Понятно, что там выиграть было бы солиднее. И победить на Холмеколенском марафоне было одной из моих целей на концовку сезона. Но выиграл Деминский. И в общем это сопоставимо. Потому что прошел он в прекрасной атмосфере. Было огромное количество болельщиков. Все по-доброму. А раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, оставаться там больше смысла не было. Можно сказать, они нас просто выгнали. Убрали главных конкурентов. Мне кажется, так поступать было совсем неправильно», — сказал Большунов.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в оставшихся этапах КМ в Норвегии и Швеции после соответствующих рекомендаций МОК.

Полностью комментарий Большунова «СЭ» читайте здесь

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
2
Читайте также
За победу в профессиональной многодневке велогонщице вручили набор секс-игрушек. Скандал в Голландии
Александре Трусовой нашли партнера в парном катании: болельщики не сомневаются, что «Русская ракета» легко покорит новые вершины
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов занял первое место в Деминском полумарафоне на 25 км классическим стилем

Александр Большунов прокомментировал внимание болельщиков к нему после Олимпиады
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости