Большунов считает, что неправильно было российским лыжникам запрещать участвовать в Холмеколенском марафоне

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал «СЭ» тот факт, что он победил в марафоне в Деминском марафоне, а не в Холмеколенском.

«Понятно, что там выиграть было бы солиднее. И победить на Холмеколенском марафоне было одной из моих целей на концовку сезона. Но выиграл Деминский. И в общем это сопоставимо. Потому что прошел он в прекрасной атмосфере. Было огромное количество болельщиков. Все по-доброму. А раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, оставаться там больше смысла не было. Можно сказать, они нас просто выгнали. Убрали главных конкурентов. Мне кажется, так поступать было совсем неправильно», — сказал Большунов.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в оставшихся этапах КМ в Норвегии и Швеции после соответствующих рекомендаций МОК.

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