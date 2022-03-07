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«Он 100% претендент на звание спортсмена года в России». Вылегжанин — об успехах Большунова

Вылегжанин назвал Большунова претендентом на звание спортсмена года в России
Микеле Антонов
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Чемпион мира по лыжным гонкам Максим Вылегжанин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу россиянина Александра Большунова в Деминском полумарафоне на 25 километров.

«Он выигрывает на Олимпийских играх, на чемпионатах мира весь год. Неудивительно, что он пришел и вчера, и сегодня первым в Деминском марафоне и полумарафоне. Приятно, что в России есть такие соревнования. Это плюс и для болельщиков: есть возможность вживую увидеть Александра, пообщаться с ним, сфотографироваться. Большунов — однозначно 100% претендент на звание спортсмена года в России. Однозначно!» — сказал Вылегжанин «СЭ».

Ранее, 6 марта, 25-летний Большунов выиграл Деминский марафон на 50 км коньковым ходом.

Россиянин завоевал пять медалей на прошедшей Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай): три золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Максим Вылегжанин
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