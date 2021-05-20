Стрелковый союз России отстранил Мамкина и Кабацкого за употребление алкоголя на соревнованиях

Российские стрелки Геннадий Мамкин и Максим Кабацкий отстранены от участия в отборе кандидатов в сборную команду России, сообщает Стрелковый союз России.

Такое решение принято в связи с нарушением спортивной дисциплины во время участия в международных соревнованиях, а именно — употреблением алкогольных напитков.

Кроме того, помощник главного тренера Екатерина Бегоулова была переведена на должность методиста на 6 месяцев.