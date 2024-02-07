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7 февраля, 12:00

Всероссийская Спартакиада сильнейших: даты и города проведения соревнований

Всероссийская Спартакиада сильнейших пройдет с 9 по 18 февраля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Челябинск. Ледовая Арена «Трактор».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

II Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов в 2024 году пройдет с 9 по 18 февраля. Соревнования примут пять регионов России. Всего будет задействовано 12 различных спортивных объектов. Основная часть турнира состоится в Челябинской области.

Города проведения Всероссийской Спартакиады сильнейших — 2024

  • Челябинск: хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек

  • Златоуст (Челябинская область): биатлон

  • Куса (Челябинская область): горнолыжный спорт

  • Миасс (Челябинская область): сноуборд, фристайл

  • Тюмень: лыжные гонки

  • Нижний Тагил (Свердловская область): прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, ски-альпинизм

  • Красноярск: керлинг, фристайл

  • Красная Поляна (Сочи, Краснодарский край): санный спорт, бобслей, скелетон

Спартакиада проводится в целях развития и популяризации зимних видов спорта в России, совершенствования уровня физической подготовки и мастерства сильнейших спортсменов страны, а также обеспечения соревновательной деятельности российских атлетов в условиях отстранения от международных соревнований.

Основная информация о II Всероссийской Спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
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