Всероссийская Спартакиада сильнейших: даты и города проведения соревнований

II Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов в 2024 году пройдет с 9 по 18 февраля. Соревнования примут пять регионов России. Всего будет задействовано 12 различных спортивных объектов. Основная часть турнира состоится в Челябинской области.

Города проведения Всероссийской Спартакиады сильнейших — 2024

Челябинск: хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек

Златоуст (Челябинская область): биатлон

Куса (Челябинская область): горнолыжный спорт

Миасс (Челябинская область): сноуборд, фристайл

Тюмень: лыжные гонки

Нижний Тагил (Свердловская область): прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, ски-альпинизм

Красноярск: керлинг, фристайл

Красная Поляна (Сочи, Краснодарский край): санный спорт, бобслей, скелетон

Спартакиада проводится в целях развития и популяризации зимних видов спорта в России, совершенствования уровня физической подготовки и мастерства сильнейших спортсменов страны, а также обеспечения соревновательной деятельности российских атлетов в условиях отстранения от международных соревнований.

Основная информация о II Всероссийской Спартакиаде между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2024 года доступна в материале на сайте «СЭ».

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация