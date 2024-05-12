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Сегодня, 08:30

Министр просвещения Кравцов дал характеристику кандидату на должность министра спорта Дегтяреву

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначить губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

«Знакомы с Михаилом Владимировичем. Он очень ответственный, вдумчивый и системный человек», — сказал Кравцов «СЭ».

Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Ранее он занимал пост министра спорта России.

Олег Матыцин
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