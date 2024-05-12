Дегтярев: «Спасибо премьер-министру за предложение меня на пост министра спорта»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за предложение войти в кабинет министров и возглавить Минспорта.

«Должен сказать публичное спасибо премьер-министру за предложение меня на пост министра спорта. Будем опираться на реализацию майских указов, в том числе на последний указ от 7 мая — сохранение населения, укрепления здоровья, повышение вовлеченности граждан в спорт к 2030 году. Развитие спорта в нашей стране — это важный фактор патриотического воспитания. Спорт является ценностью, как и здоровые образ жизни. Второй документ, на который мы опираемся, это стратегия развития спорта до 2030 года. Все зафиксировано. Посмотрим, может, в госпрограмме, есть крен в сторону Европы. Обсудим, посмотрим. С учетом нынешней ситуации, нашим приоритетным направлением должно стать развитие массового спорта.

Развитию спорта на новых территориях, вернее, на наших исторических территориях, будет выделен отдельный фокус внимания. Реабилитация участников СВО также требует нашего внимания», — сказал Дегтярев.

Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта. Занимавший пост главы ведомства Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров.