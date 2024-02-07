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Российская команда участвовала на чемпионате мира по муай-тай под национальным флагом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская команда участвовала в прошедшем в Таиланде Всемирном фестивале и чемпионате по муай-тай по версии Всемирного боксерского совета (WBC) под своим национальным флагом, сообщил РИА Новости официальный представитель WBC Muay Thai в России Алексей Фурсов.

«Наша команда не имела статуса национальной сборной, но Всемирный боксерский совет муай-тай (WBC Muay Thai с центром в Бангкоке) разрешил нашим спортсменам выступать под российским флагом. Атмосфера на чемпионате была дружественной по отношению к нам. Было один-два случая, когда кто-то из зрителей из западных стран произносил что-то неприятное в адрес российских спортсменов, но в среде бойцов этого не было, здесь царил настоящий спортивный дух», — сказал Фурсов.

Бои чемпионата мира проходили в Бангкоке 2-5 февраля, а Всемирный фестиваль муай-тай закончился 6 февраля массовым ритуалом «Вай Кру» («Поклонение учителям»). В чемпионате приняли участие 600 спортсменов из 56 стран мира.

Источник: РИА Новости
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