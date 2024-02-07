Станислав Поздняков: «Атмосферу Игр в Сочи вспоминают даже иностранные коллеги»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выступил на Дне зимних видов спорта, посвященном юбилею Олимпийских игр в Сочи.

— Сочинское наследие — это не только трассы и спортивные объекты. Мы трационно проводим День зимних видов спорта — праздник, который стал одним из ключевых в разных городах, его очень любят.

Что касается непосредственно Игр, нам приятно, что даже 10 лет спустя коллеги с теплотой вспоминают Олимпиаду, атмосферу единения всех стран. Ведь именно в этом и есть главная идея Олимпийских игр, именно об этом говорил барон де Кубертен. Хотя его заветы сейчас исковерканы. Игры в Сочи точно были лучшими, это была общая победа. Она была достигнута и благодаря усилиям организаторов, и, конечно, спортсменов — главного звена любого праздника.

— Когда будут следующие Олимпийские игры в России?

— Чтобы провести Олимпийские игры, нас должны очень серьезно попросить. Как только наши международные партнеры придут в себя и созреют, чтобы проводить Игры, мы будем открыты. Россия — щедрая душа.