Губерниев о Дегтяреве: «Человек неравнодушный и к спорту в том числе. Будем ему всячески помогать»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на предложение премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначить губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

«Сейчас невозможно вывести наш спорт на новый уровень, потому что мы нигде не выступаем. Наша задача — сохранить то, что есть, по возможности приумножая. Не хочу никого обидеть, но про новый уровень могут рассуждать только блаженные. Задача сейчас — развиваться в тех условиях, которые есть. Дегтярев — человек неравнодушный, к спорту в том числе, я с ним очень давно знаком. Будем ему всячески помогать. Очень важно, какая команда с ним придет. Олег Матыцын был неплохим министром, но к его некоторым заместителям, отвечающим за спорт высших достижений, были вопросы. Это истории с белорусами, гимном и Спартакиадой», — сказал Губерниев «СЭ».

Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Ранее он занимал пост министра спорта России.