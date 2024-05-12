Дегтярев прибыл в Госдуму на заседание комитета физической культуры и спорта

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев прибыл на заседание комитета по физической культуре и спорту, где будет рекомендован на пост министра спорта.

«Настроение прекрасное!» — сказал Дегтярев.

Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщили, что премьер-министр России Михаил Мишустин предложил Дегтярева на должность главы Минспорта. Занимавший пост главы ведомства Олег Матыцин не вошел в новый состав кабинета министров.

Дегтярев является мастером спорта по фехтованию.