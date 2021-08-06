В сборной России пошутили над ситуацией с бразильской волейболисткой

Генеральный менеджер сборной России Любовь Соколова отметила, что в национальной команде шуткой отреагировали на информацию о положительной допинг-пробе у волейболистки сборной Бразилии Тандары Алвес Кайшеты, которая играла в четвертьфинале Олимпиады против россиянок.

«Жалко, что такое произошло с игроком. Мы сами только что узнали об этой новости. Мы уже улетели из Токио, — цитирует РИА Новости Соколову. — В команде отреагировали на новость про Тандару шуткой: «Ну что, возвращаемся обратно на Олимпиаду?» Слава богу, это уже не наша проблема, пусть разбираются соответствующие органы в Бразилии. В любом случае должно быть какое-то наказание. Получается, что человек играл с положительной пробой все матчи на Олимпиаде. Какие-то меры должны быть приняты».

Национальный комитет Бразилии в четверг объявил, что положительной оказалась допинг-проба Тандары, которую она сдала 7 июля, когда бразильская сборная тренировалась у себя на родине в Сакуареме. Тандара временно отстранена и уже возвращается в Бразилию. Она отыграла все шесть матчей на Олимпиаде (пять на групповом этапе и победный четвертьфинал против сборной России).

В пятницу сборная Бразилии сыграет с командой Южной Кореи в полуфинале Олимпиады.