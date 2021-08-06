Защита бразильской волейболистки выступила с заявлением по поводу положительного допинг-теста у спортсменки
08:26
Защита волейболистки сборной Бразилии Тандары Алвес Кайшеты опубликовала заявление по поводу положительного допинг-теста у спортсменки.
«Тандара Кайшета работает над защитой и сможет прокомментировать ситуацию только после того, как будет закрыто дело. Мы ценим вашу реакцию», — говорится в заявлении, опубликованном в Instagram Кайшеты.
Сегодня, 6 августа стало известно, что Тандара сдала положительный допинг-тест. Положительная проба была взята у спортсменки 7 июля. Тандара уже покинула расположение национальной команды.
Сегодня женская сборная Бразилии сыграет против Кореи в полуфинале Олимпиады. Отметим, что в 1/4 финала Игр в Токио бразильянки победили Россию (23:25, 25:21, 25:19, 25:22).
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