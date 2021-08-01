Аргентина обыграла США и пробилась в 1/4 финала волейбольного турнира Олимпиады

Сборная Аргентины обыграла команду США (3:0) в матче мужского олимпийского волейбольного турнира. Счет в партиях — 25:21, 25:23, 25:23.

Благодаря этой победе Аргентина набрала восемь очков, заняла третье место в группе В и вышла в 1/4 финала. У американцев шесть очков и пятая позиция, они покидают турнир.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

Группа B

США — Аргентина — 0:3 (21:25, 23:25, 23:25)

1 августа.