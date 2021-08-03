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Спиридонов оценил шансы российских волейболистов в полуфинале Олимпиады с Бразилией

11:15
Российские волейболисты. Фото Reuters
Российские волейболисты. Фото Reuters
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Российский волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал «СЭ» выход мужской сборной России в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

Ранее, 3 августа, российские волейболисты выиграли у Канады — 3:0 в матче четвертьфинала турнира. В 1/2 финала спортсмены сыграют с Бразилией (5 августа, в 07.00 мск).

«Конечно, выход в полуфинал был ожидаемым. Мы Канаде никогда не проигрывали. Это же не хоккей. В группе мы уже обыгрывали бразильцев, но в полуфинале будет немного другой матч. Когда играешь на вылет и когда играешь в группе, это разные матчи. Поэтому тут шансы 50 на 50. Я не могу уверенно говорить, наша сборная прилично выглядит, но и Бразилия может собраться в любой момент», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события