Волейболист Михайлов высказался о выходе в финал Олимпиады

Российский волейболист Максим Михайлов прокомментировал выход в финал Олимпиады в Токио, обыграв Бразилию (3:1).

«Нам удалось поверить в себя, в то, что Бразилия не такая страшная. В первых двух сетах мы больше ходили и смотрели, как хорошо играет соперник. Не обращали внимания на свою игру, слишком много ошибались, эмоции отдавали не туда. А после третьего сета удалось немного расслабиться, и уже мы начали диктовать свою игру. С таким соперником, как Бразилия, очень важно вести в счете, а не догонять», — цитирует Михайлова ОКР.

7 августа Россия сыграет с победителем матча Франция — Аргентина.