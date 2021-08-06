Тихонов предложил дисквалифицировать сборную Бразилии по волейболу, а Россию отправить в полуфинал Олимпиады
Многократный олимпийский чемпион по биатлону, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что у бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты обнаружили допинг. В четвертьфинале Олимпиады в Токио россиянки уступили Бразилии со счетом 1:3. Кайшета набрала в матче 6 очков.
«Я считаю, что если есть антидопинговое нарушение, которое будет доказано, то команда Бразилии должна быть дисквалифицирована, а сборная России — выйти в полуфинал, — цитирует Тихонова «Газета.ru». — Наше руководство должно поработать по этому поводу. Не надо никого стесняться. Нас на Олимпиаде обвиняют во всем. Надо зубы показывать, мы же россияне!
Если бы такая ситуация произошла с нашими волейболистками, скандал раздули на весь земной шар. Поэтому не надо стесняться. Надо ставить вопрос ребром. А тушат нас, потому что мы всегда ходим, склонив голову. Вот в чем проблема. Надо бороться до конца».
Напомним, Национальный олимпийский комитет Бразилии объявил, что положительный тест был сдан 7 июля, когда бразильянки тренировались у себя на родине в Сакуареме. Отмечается, что 32-летняя Тандара уже покинула расположение команды.
Дополнительная информация:
https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/06/n_16348922.shtml
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю