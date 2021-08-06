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Тихонов предложил дисквалифицировать сборную Бразилии по волейболу, а Россию отправить в полуфинал Олимпиады

15:10
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Многократный олимпийский чемпион по биатлону, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что у бразильской волейболистки Тандары Алвес Кайшеты обнаружили допинг. В четвертьфинале Олимпиады в Токио россиянки уступили Бразилии со счетом 1:3. Кайшета набрала в матче 6 очков.

«Я считаю, что если есть антидопинговое нарушение, которое будет доказано, то команда Бразилии должна быть дисквалифицирована, а сборная России — выйти в полуфинал, — цитирует Тихонова «Газета.ru». — Наше руководство должно поработать по этому поводу. Не надо никого стесняться. Нас на Олимпиаде обвиняют во всем. Надо зубы показывать, мы же россияне!

Если бы такая ситуация произошла с нашими волейболистками, скандал раздули на весь земной шар. Поэтому не надо стесняться. Надо ставить вопрос ребром. А тушат нас, потому что мы всегда ходим, склонив голову. Вот в чем проблема. Надо бороться до конца».

Напомним, Национальный олимпийский комитет Бразилии объявил, что положительный тест был сдан 7 июля, когда бразильянки тренировались у себя на родине в Сакуареме. Отмечается, что 32-летняя Тандара уже покинула расположение команды.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/08/06/n_16348922.shtml

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