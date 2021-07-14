Рублев рассказал о подготовке к Олимпиаде в Токио

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о подготовке к Олимпийским играм в Токио.

Сегодня, 14 июля, спортсмен присоединится к сбору национальной команды в Южно-Сахалинске, чтобы лучше адаптироваться к климатической зоне Игр.

«На Сахалин вылетаю сегодня, чтобы присоединиться к команде, адаптироваться к условиям, полностью акклиматизироваться до Японии. Если же лететь сразу в Токио, то времени на адаптацию просто не остается.

Настрой положительный. Надеюсь, буду хорошо готов, посмотрим, как пройдет подготовка», — цитирует Рублева ТАСС.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.