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Рублев рассказал о подготовке к Олимпиаде в Токио

16:00
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Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о подготовке к Олимпийским играм в Токио.

Сегодня, 14 июля, спортсмен присоединится к сбору национальной команды в Южно-Сахалинске, чтобы лучше адаптироваться к климатической зоне Игр.

«На Сахалин вылетаю сегодня, чтобы присоединиться к команде, адаптироваться к условиям, полностью акклиматизироваться до Японии. Если же лететь сразу в Токио, то времени на адаптацию просто не остается.

Настрой положительный. Надеюсь, буду хорошо готов, посмотрим, как пройдет подготовка», — цитирует Рублева ТАСС.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11902159

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