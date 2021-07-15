Кербер не сыграет на Олимпиаде в Токио

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер сообщила, что не выступит на Олимпиаде в Токио.

«Мысль об участии в Олимпийских играх была для меня мотивацией в течение последних месяцев. Она заставляла двигаться дальше и продолжать верить в свои цели. Представление Германии в Лондоне-2012 и Рио-2016 в составе национальной сборной — одно из моих любимых воспоминаний в карьере. Еще больше разочаровывает тот факт, что мое тело нуждается в отдыхе после нескольких напряженных недель. Я должна восстановиться, прежде чем вернуться к соревнованиям этим летом!

Спасибо вам за поддержку, так как это было очень трудное решение для меня. Удачи всем моим коллегам — немецким спортсменам в Токио. Я буду скучать по вам», — написала Кербер в Instagram.

8 июля Кербер проиграла австралийской теннисистке Эшли Барти в полуфинале Уимблдона (3:6, 6:7 (3:7)).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.