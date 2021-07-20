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Медведев рассказал о главной сложности на Олимпийских играх в Токио

20:45
Даниил Медведев. Фото Instagram
Даниил Медведев. Фото Instagram
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне в Токио.

«Разница во времени — вот главная сложность. Но я приехал в Токио 18 июля, так что на акклиматизацию у меня есть почти неделя. Могу сказать, что чувствую себя после двух тренировочных дней отлично, так что буду полностью готов к старту турнира. Отдельно хочу отметить уровень инфраструктуры — он очень высокий. Берешь автобус — и через десять минут уже на корте. А вот над другими аспектами, например над процедурами в аэропорту, японцам стоит поработать», — цитирует Медведева официальный сайт ОКР.

Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа. Кроме Медведева Россию на Играх в мужской части сетки представят Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Дополнительная информация:

https://olympic.ru/news/tokyo-2020/korty-priyatno-udivili-rossijskie-tennisisty-osvaivayutsya-v-tokio/

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