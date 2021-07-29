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Медведев: «Буду продолжать ходить и болеть за ребят»

14:28
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Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от испанца Пабло Карреньо-Бусты в 1/4 финала Олимпиады-2020 поделился мнением о своем сопернике. По его словам, он останется в Японии и будет болеть за соотечественников.

— Во взрослом теннисе, конечно, по-другому. Пабло — сильный игрок, он был и в десятке, сейчас в двадцатке, — отметил Медведев. — Но одно дело игрок десятки, другое дело — тот уровень тенниса, который он показал сегодня. Повторюсь, он способен выигрывать Шлемы. Понятное дело, ты в финале будешь играть с Новаком или Рафой, если будешь играть с ними, проиграешь, но, по крайней мере, есть шансы оказаться в финале, выигрывать Мастерсы. Может, это какой-то супер настрой, у меня он тоже был, но не смог прыгнуть выше своей головы.

Буду продолжать ходить и болеть за ребят. Мне нет смысла лететь обратно в Европу на три дня. Для тела будет не очень хорошо, акклиматизация. Отсюда полечу в Канаду, не знаю, когда, наверно, в понедельник. Если не разрешат остаться, полечу раньше. Не знаю, поеду ли завтра на корты. Обычно после поражения я отхожу один день от тенниса, иначе свихнуться можно, но, может быть, съезжу поболеть за наших.

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