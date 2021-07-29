Дмитриева прокомментировала поражение Медведева в четвертьфинале Олимпиады

Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева прокомментировала «СЭ» поражение Даниила Медведева от испанца Пабло Карреньо Бусты в четвертьфинале Олимпиады в Токио.

«Он считался фаворитом, потому что он номер два в мире. Но в принципе он играл с теннисистом, который по классу ни в чем ему не уступает. Карреньо Буста — очень хороший игрок, особенно он опасен, когда находится в хорошей форме. Сейчас, судя по тому, как он уверенно прошел весь турнир, он хорошо готов. У Даниила не ладилось самое главное, что необходимо иметь теннисисту, претендующему на высокие позиции. У него подача не была настолько гарантированной, какой она бывает, когда он в хорошей форме. Проблемы именно с подачей были и в первом сете, он проиграл ее, на этом и решилась судьба первого сета. И во втором сете, когда Даниил вел и имел шансы благополучно завершить сет в свою пользу, но опять же на своей подаче он дал сбой. Это не значит, что подача была плохой, но она не была выигрышной. Даниил тяжело переносит жару. Это видно, он этого и не скрывает. Он просто не в той роскошной форме, которая позволяет ему выигрывать почти у каждого», — прокомментировала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Анастасии Гундоровой.

Поединок продолжался 1 час и 42 минуты. Медведев потерпел поражение в двух сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7).

В полуфинале мужского одиночного турнира Карреньо Буста сыграет с россиянином Кареном Хачановым.