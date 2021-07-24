Сербская тхэквондистка Богданович завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио

Сербская тхэквондистка Тияна Богданович завоевала бронзовою медаль в весовой категории до 49 кг на Олимпиаде в Токио.

В матче за третье место она победила Мию Ямада из Японии со счетом 20:6.

Тхэквондо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 49 кг

Матч за 3-е место

Тияна Богданович (Сербия) — Мию Ямада (Япония) — 20:6