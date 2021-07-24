Сербская тхэквондистка Богданович завоевала бронзу на Олимпиаде в Токио
15:30
Сербская тхэквондистка Тияна Богданович завоевала бронзовою медаль в весовой категории до 49 кг на Олимпиаде в Токио.
В матче за третье место она победила Мию Ямада из Японии со счетом 20:6.
Тхэквондо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 49 кг
Матч за 3-е место
Тияна Богданович (Сербия) — Мию Ямада (Япония) — 20:6
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