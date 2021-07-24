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Тхэквондистка из Израиля Семберг выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

15:39

Израильская тхэквондистка Абишаг Семберг выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг на Олимпиаде в Токио.

В матче за третье место она победила Рукийе Йылдырым из Турции со счетом 27:22.

Тхэквондо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 49 кг

Матч за 3-е место

Рукийе Йылдырым (Турция) — Абишаг Семберг (Израиль) — 22:27

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