Тхэквондистка из Израиля Семберг выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио
15:39
Израильская тхэквондистка Абишаг Семберг выиграла бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг на Олимпиаде в Токио.
В матче за третье место она победила Рукийе Йылдырым из Турции со счетом 27:22.
Тхэквондо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 49 кг
Матч за 3-е место
Рукийе Йылдырым (Турция) — Абишаг Семберг (Израиль) — 22:27
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