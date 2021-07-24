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Россия завоевала вторую медаль на Олимпиаде в Токио

15:06
Михаил Артамонов (слева). Фото Reuters
Михаил Артамонов (слева). Фото Reuters
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Сборная России выиграла вторую медаль на Олимпиаде в Токио.

Тхэквондист Михаил Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана в категории до 58 кг и завоевал бронзу.

Первую медаль России на Играх в Японии принесла Анастасия Галашина, которая выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции в 10 метров.

Таким образом, Россия завоевала две медали — серебро и бронзу — в первый день Олимпиады-2020 в Токио.

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Иван Торопцев все материалы автора

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