Россия завоевала вторую медаль на Олимпиаде в Токио
15:06
Сборная России выиграла вторую медаль на Олимпиаде в Токио.
Тхэквондист Михаил Артамонов победил аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана в категории до 58 кг и завоевал бронзу.
Первую медаль России на Играх в Японии принесла Анастасия Галашина, которая выиграла серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции в 10 метров.
Таким образом, Россия завоевала две медали — серебро и бронзу — в первый день Олимпиады-2020 в Токио.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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