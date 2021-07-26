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Российский тхэквондист Храмцов вышел в 1/4 финала Олимпиады в Токио

06:05
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Российский тхэквондист Максим Храмцов выиграл в поединке с Файзалом Савадого в 1/8 турнира Олимпиады в Токио.

Россиянин вышел в 1/4 финала. Следующий бой состоится в 8:45.

Тхэквондо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 80 кг

1/8 финала

Максим Храмцов (Россия) — Файзал Савадого (Буркина-Фасо) — 13:6

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Виктория Кравченко все материалы автора

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