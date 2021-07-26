Российский тхэквондист Храмцов вышел в 1/4 финала Олимпиады в Токио
06:05
Российский тхэквондист Максим Храмцов выиграл в поединке с Файзалом Савадого в 1/8 турнира Олимпиады в Токио.
Россиянин вышел в 1/4 финала. Следующий бой состоится в 8:45.
Тхэквондо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 80 кг
1/8 финала
Максим Храмцов (Россия) — Файзал Савадого (Буркина-Фасо) — 13:6
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