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Расписание соревнований по тхэквондо на Олимпийских играх — 2020 в Токио

19:00
Олимпийский турнир по тхэквондо в Токио. Фото AFP
Олимпийский турнир по тхэквондо в Токио. Фото AFP
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С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по тхэквондо начался 24 июля и завершится 27 июля.

Сборную России в оставшихся днях представит Максим Храмцов (в весе до 80 кг) и Владислав Ларин — свыше 80 кг.

Ранее на Олимпиаде в Токио российские тхэквондисты завоевали две медали. Бронзу в категории до 58 кг выиграл Михаил Артамонов, серебро — на счету Татьяны Мининой (до 57 кг).

Тхэквондо. Олимпийские игры-2020. Токио. 24 июля — 27 июля 2021. Мужчины. Расписание соревнований

24 июля

4:15. До 58 кг. 1/8 финала

8:15. До 58 кг. 1/4 финала

10:15. До 58 кг. 1/2 финала

13:15. До 58 кг. Утешительные поединки

14:15. До 58 кг. Поединки за 3-е место

16:15. До 58 кг. Финал

25 июля

4:15. До 68 кг. 1/8 финала

8:15. До 68 кг. 1/4 финала

10:15. До 68 кг. 1/2 финала

13:15. До 68 кг. Утешительные поединки

14:15. До 68 кг. Поединки за 3-е место

16:15. До 68 кг. Финал

26 июля

4:15. До 80 кг. 1/8 финала

8:15. До 80 кг. 1/4 финала

10:15. До 80 кг. 1/2 финала

13:15. До 80 кг. Утешительные поединки

14:15. До 80 кг. Поединки за 3-е место

16:15. До 80 кг. Финал

27 июля

4:15. Свыше 80 кг. 1/8 финала

8:15. Свыше 80 кг. 1/4 финала

10:15. Свыше 80 кг. 1/2 финала

13:15. Свыше 80 кг. Утешительные поединки

14:15. Свыше 80 кг. Поединки за 3-е место

16:15. Свыше 80 кг. Финал

Тхэквондо. Олимпийские игры-2020. Токио. 25 июля — 27 июля 2021. Женщины. Расписание соревнований

24 июля

4:00. До 49 кг. 1/8 финала

8:00. До 49 кг. 1/4 финала

10:00. До 49 кг. 1/2 финала

13:00. До 49 кг. Утешительные поединки

14:00. До 49 кг. Поединки за 3-е место

16:00. До 49 кг. Финал

25 июля

4:00. До 57 кг. 1/8 финала

8:00. До 57 кг. 1/4 финала

10:00. До 57 кг. 1/2 финала

13:00. До 57 кг. Утешительные поединки

14:00. До 57 кг. Поединки за 3-е место

16:00. До 57 кг. Финал

26 июля

4:00. До 67 кг. 1/8 финала

8:00. До 67 кг. 1/4 финала

10:00. До 67 кг. 1/2 финала

13:00. До 67 кг. Утешительные поединки

14:00. До 67 кг. Поединки за 3-е место

16:00. До 67 кг. Финал

27 июля

4:00. Свыше 67 кг. 1/8 финала

8:00. Свыше 67 кг. 1/4 финала

10:00. Свыше 67 кг. 1/2 финала

13:00. Свыше 67 кг. Утешительные поединки

14:00. Свыше 67 кг. Поединки за 3-е место

16:00. Свыше 67 кг. Финал

Летние Олимпийские игры в Токио: когда Олимпиада, церемонии открытия и закрытия, главные факты об Играх // Токио 2021 — расписание соревнований и медали по датам // Олимпиада 2020: все об Играх

Тхэквондо на Олимпиаде-2020: расписание и результаты боев, финалы и медали соревнований по виду спорта на Олимпийских играх в Токио 2021

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