Расписание соревнований по тхэквондо на Олимпийских играх — 2020 в Токио
С 23 июля по 8 августа пройдет летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония). Турнир по тхэквондо начался 24 июля и завершится 27 июля.
Сборную России в оставшихся днях представит Максим Храмцов (в весе до 80 кг) и Владислав Ларин — свыше 80 кг.
Ранее на Олимпиаде в Токио российские тхэквондисты завоевали две медали. Бронзу в категории до 58 кг выиграл Михаил Артамонов, серебро — на счету Татьяны Мининой (до 57 кг).
Тхэквондо. Олимпийские игры-2020. Токио. 24 июля — 27 июля 2021. Мужчины. Расписание соревнований
24 июля
4:15. До 58 кг. 1/8 финала
8:15. До 58 кг. 1/4 финала
10:15. До 58 кг. 1/2 финала
13:15. До 58 кг. Утешительные поединки
14:15. До 58 кг. Поединки за 3-е место
16:15. До 58 кг. Финал
25 июля
4:15. До 68 кг. 1/8 финала
8:15. До 68 кг. 1/4 финала
10:15. До 68 кг. 1/2 финала
13:15. До 68 кг. Утешительные поединки
14:15. До 68 кг. Поединки за 3-е место
16:15. До 68 кг. Финал
26 июля
4:15. До 80 кг. 1/8 финала
8:15. До 80 кг. 1/4 финала
10:15. До 80 кг. 1/2 финала
13:15. До 80 кг. Утешительные поединки
14:15. До 80 кг. Поединки за 3-е место
16:15. До 80 кг. Финал
27 июля
4:15. Свыше 80 кг. 1/8 финала
8:15. Свыше 80 кг. 1/4 финала
10:15. Свыше 80 кг. 1/2 финала
13:15. Свыше 80 кг. Утешительные поединки
14:15. Свыше 80 кг. Поединки за 3-е место
16:15. Свыше 80 кг. Финал
Тхэквондо. Олимпийские игры-2020. Токио. 25 июля — 27 июля 2021. Женщины. Расписание соревнований
24 июля
4:00. До 49 кг. 1/8 финала
8:00. До 49 кг. 1/4 финала
10:00. До 49 кг. 1/2 финала
13:00. До 49 кг. Утешительные поединки
14:00. До 49 кг. Поединки за 3-е место
16:00. До 49 кг. Финал
25 июля
4:00. До 57 кг. 1/8 финала
8:00. До 57 кг. 1/4 финала
10:00. До 57 кг. 1/2 финала
13:00. До 57 кг. Утешительные поединки
14:00. До 57 кг. Поединки за 3-е место
16:00. До 57 кг. Финал
26 июля
4:00. До 67 кг. 1/8 финала
8:00. До 67 кг. 1/4 финала
10:00. До 67 кг. 1/2 финала
13:00. До 67 кг. Утешительные поединки
14:00. До 67 кг. Поединки за 3-е место
16:00. До 67 кг. Финал
27 июля
4:00. Свыше 67 кг. 1/8 финала
8:00. Свыше 67 кг. 1/4 финала
10:00. Свыше 67 кг. 1/2 финала
13:00. Свыше 67 кг. Утешительные поединки
14:00. Свыше 67 кг. Поединки за 3-е место
16:00. Свыше 67 кг. Финал
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