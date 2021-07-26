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Хорватка Елич стала олимпийской чемпионкой Игр в Токио по тхэквондо в весовой категории до 67 кг

16:14
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Спортсменка из Хорватии Матеа Елич завоевала золотую медаль олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории до 67 кг на Играх в Токио.

В финале турнира Елич победила британку Лаурен Уильямс со счетом 25:22.

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Иван Шитик все материалы автора

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